楽天トラベルは、2026年3月4日（水）20:00から、年間最大級の割引祭「楽天トラベル スーパーSALE」を開催します。今回の目玉は、楽天モバイル契約者が国内宿泊で毎日最大24%オフとなる破格の還元率。さらに、初めてのアプリ予約なら最大25%オフ、抽選で30名に旅行代金が全額ポイントバックされるなど、2026年の春・夏旅を最安値圏で予約できる絶好の機会です。さらに注目すべきは、恒例の「5と0のつく日」クーポンが通常の48時間か