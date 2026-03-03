二宮和也とノブ（千鳥）が初タッグを組む“考察バラエティ”『金曜ミステリークラブ!!!』が、日本テレビ系にて4月から放送スタートすることが決定した。 ■「とにかく早くニノに会いたいです（笑）」（ノブ）「ノブ、お前だよ忙しいのは！」（二宮） 2025年放送されたスペシャル番組の好評を受け、装いもあらたにレギュラー番組化。 世界各国の摩訶不思議な出来事からクイズが出題され、実際の映像や再現ドラ