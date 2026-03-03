北海道・帯広警察署は、2026年3月2日、新得町西2条南1丁目に住むアルバイト従業員の男（44）を業務上横領の疑いで逮捕したと発表しました。男は、2021年10月24日ごろから2024年12月18日ごろまでの間、23回にわたって芽室町の勤務先で業務上預かり保管中の現金約3387万円を横領した疑いがもたれています。2024年12月26日に会社の従業員が「社員が横領していることが判明した」と警察に申告し事件が発覚しました。警察によりますと、