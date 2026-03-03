4人組グループ・Aぇ! groupの2ndアルバム『Runway』が、3日発表の最新「オリコン週間アルバムランキング」で1位に初登場。1stアルバム『D.N.A』（2025年3月3日付）に続く、2作連続・通算2作目の1位獲得となった。【写真】カッコイイ…”Runway”に立つAぇ! group初週売上は、『D.N.A』の初週売上24.7万枚を超える自己最高の32.1万枚。自身初の初週売上30万枚超えを記録した。リード曲「Again」は、立ち止まりそうな瞬間に、