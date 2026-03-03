嵐・二宮和也とお笑いコンビ・千鳥のノブが出演する日本テレビ系『金曜ミステリークラブ』（毎週金曜後7：00〜後7：56）が、4月17日からレギュラー番組として放送されることが3日、発表された。2月20日をもって2013年から続いた約13年の歴史に幕を下ろした『ニノさん』の放送枠を再び二宮が担当することになる。【番組カット】ラスト放送…集結したニノさんファミリー同番組は、昨年放送されたスペシャル番組の好評を受け、