芸人・出川哲朗と俳優・畑芽育が出演するブルボンの新テレビCM「最高の瞬間」篇が3月3日から放映される。1年ぶりとなる2人のCM共演は今回で3回目。CM放映に伴い、インタビューも公開された。【動画】畑芽育が巨大クッションにダイブ！至高の自分時間で幸せそうな顔…！「最高の瞬間」篇は出川篇と畑篇の2パターン。それぞれ自宅で過ごすようなひとときの中、プチシリーズを持って巨大クッションにダイブする、至高の自分時間が