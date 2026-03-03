Ａぇ！ｇｒｏｕｐが出演するＵＨＡ味覚糖「ぷっちょ」の新テレビＣＭが、７日から放映される。現４人体制では初のＣＭとなる。新ＣＭは、息ぴったりのコミカルな掛け合いや、キレのあるダンスが見どころ。正門良規（２９）は「ダンス合わせるの、めっちゃむずかった」と撮影を振り返った。今後４人で挑戦したいことについて、小島健（２６）は「僕ら、バンドもやるグループなんですけど、まだデビューしてからバンドでテレビに