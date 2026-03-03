嵐の二宮和也（４２）と、千鳥のノブ（４６）が、４月１７日スタートの日本テレビ系バラエティー「金曜ミステリークラブ！！！」（金曜・後７時）で本格初共演することが２日、分かった。二宮は同枠で放送されていた冠番組「ニノさん」が２月２０日をもって終了していたが、再び金曜の夜を盛り上げることになる。昨年１１月に、ノブがＭＣを務め好評を博した特番をレギュラー化。世界の不思議な出来事からクイズが出題され、実