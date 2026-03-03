日本のエンターテインメント界に多大な貢献をしたプロデューサーに贈られる「第２１回渡辺晋賞」の授賞式が２日、都内で行われ、ＹＭＯなどで活躍した音楽家の細野晴臣が授賞した。２０２４年にデビュー５５周年を迎えた細野は「本当に光栄です。賞をもらうなんて滅多（めった）にないことですから」とコメント。「僕はまさに『渡辺プロダクション』に育てられた。小学生の頃から、ザ・ピーナッツさんやクレージーキャッツサン