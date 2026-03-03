ドジャースの大谷翔平投手（３１）が、キリンホールディングスの「免疫ケア」推進アンバサダーとして出演する「キリンプラズマ乳酸菌」の新テレビＣＭ「大谷翔平の免疫ケア・通年」編に登場し、家族を守るための体調管理への思いを語った。新ＣＭは３日から全国で放映される。大谷はＣＭの中で「家族ができて、守りたいものができて、もう自分の体調が自分だけのものじゃないっていうか。だから、信じられるものしか選べない