エンターテインメント業界に大きな貢献をしたプロデューサーを顕彰する「渡辺晋賞」の授賞式が行われ、今回で第21回となる同賞に、ミュージシャンで音楽プロデューサーの細野晴臣（78）が選出された。2024年にデビュー55周年を迎え、日本や世界の音楽、文化に影響を与えてきた功績の数々が評価された。細野は1969年（昭44）に「エイプリル・フール」でデビューし、1970年（昭45）に「はっぴいえんど」を結成。1978年（昭53）には「