出川哲朗（62）と畑芽育（23）が今日3日から全国放送の「ブルボン」プチシリーズ新CMに出演する。発売30周年を記念し、WEST．の新曲「Me Time」がCMソングに。バラエティー豊かな品ぞろえの同商品と、個性あふれる魅力をもつ同グループという共通点から採用されたという。楽曲はCM内で解禁される。CMでは出川と畑が、最高の“自分時間”を過ごす姿が描かれる。