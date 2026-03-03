Aぇ！groupが、7日から全国放送のUHA味覚糖「ぷっちょ」新CMに出演する。コミカルなかけあいやダンスなど、一体感あるパフォーマンスで「ぷっちょ」の世界観を表現する。「メンバーのファインプレーに助けられた瞬間」について、正門良規（29）は「体調崩した時に、俺の実家まで健ちゃん（小島）がフルーツを届けに来てくれたんです」。末澤誠也（31）と佐野晶哉（23）は「俺らが体調崩した時も来てよ！」とおねだりした。