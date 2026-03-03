嵐二宮和也（42）と千鳥ノブ（46）がメインキャストを務める日本テレビ系新番組「金曜ミステリークラブ！！！」（金曜午後7時）が4月17日から始まることが2日、分かった。昨年放送の特番の好評を受け、レギュラー化される。世界各国の摩訶（まか）不思議な出来事からクイズが出題され、実映像や再現ドラマを見ながら真相を推理し出演者と共に謎解きする考察バラエティー。ノブがクラブの主宰、クラブ会員代表を二宮を務める。ノブ