IAEA＝国際原子力機関の理事会に出席しているイランの代表者は、核施設のひとつがアメリカとイスラエルによって攻撃を受けたと発言しました。IAEAイラン代表「アメリカとイスラエルがきのう（1日）、イランの平和的で安全な核施設を攻撃した」これは2日から行われているIAEAの理事会に出席しているイランの代表が明らかにしたもので、攻撃を受けたのは中部ナタンズにある核施設だということです。これに対し、IAEAのグロッシ事務