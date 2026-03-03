NY株式2日（NY時間13:13）（日本時間03:13） ダウ平均48956.76（-21.16-0.04%） ナスダック22759.02（+90.81+0.40%） CME日経平均先物57800（大証終比：-200-0.35%） 欧州株式2日終値 英FT100 10780.11（-130.44-1.20%） 独DAX 24638.00（-646.26-2.56%） 仏CAC40 8394.32（-186.43-2.17%） 米国債利回り 2年債 3.490（+0.115） 10年債 4.050（+0.112） 30年債 4.698