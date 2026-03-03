ボートレース蒲郡の「愛知バス杯争奪ＡＢＣツアーカップ」は２日、予選３日目が行われた。井上大輔（３９＝岡山）は１Ｒ、４コースからコンマ０８のトップスタート。グンと伸びて内側３艇をのみ込んだ。「２日目４Ｒでチルト０・５度を試したけど、伸びはつかなかった。だから１０Ｒでは伸びを諦めてバランスを取ったのに、なぜか伸びる。特訓の時から?スリットで後ろからでも行けるな?と思っていた」と本来の狙いとは違った