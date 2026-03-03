NY株式2日（NY時間12:34）（日本時間02:34） ダウ平均48912.27（-65.65-0.13%） ナスダック22752.36（+84.15+0.37%） CME日経平均先物57795（大証終比：-205-0.35%） 欧州株式2日終値 英FT100 10780.11（-130.44-1.20%） 独DAX 24638.00（-646.26-2.56%） 仏CAC40 8394.32（-186.43-2.17%） 米国債利回り 2年債 3.496（+0.121） 10年債 4.061（+0.124） 30年債 4.707