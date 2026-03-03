きょうの為替市場は中東情勢の悪化で原油相場が急騰する中、リスク回避のドル高が強まっている。ファンド勢がユーロドルの売りを活発に出している模様で１．１６ドル台に下落。１００日線が１．１７ドルちょうど付近に来ており顔合わせしている。その下には２００日線が１．１６７０ドル付近に来ている。 短期金融市場でＥＣＢの利下げ見通しが完全に後退している。当面は据え置きとの見方が有力視されてはいたものの