アメリカのトランプ大統領はイランへの軍事作戦について、「大きな波はまだ来ていない」と述べ、さらなる大規模攻撃の準備があることを明らかにしました。アメリカのCNNテレビは2日、トランプ大統領に電話インタビューした内容を報道しました。それによりますと、トランプ大統領はイランへの軍事作戦について「非常に順調に進んでいる」と発言。そのうえで「我々は、まだ厳しい攻撃を始めてすらいない。大きな波はまだ来ていない。