アメリカのトランプ大統領はイランでの軍事作戦について、「4週間から5週間程度を見込んでいた」としたうえで、「それよりもはるかに長い期間、対応する能力がある」と表明しました。アメリカトランプ大統領「私たちは常に、そして最初から作戦は4〜5週間だと見込んできた、ただ、我々はそれよりもはるかに長い期間対応する能力がある」トランプ大統領は2日、イランでの軍事作戦についてこのように述べ、アメリカ軍は長期間の作