ボートレースまるがめの「大阪スポーツカップ」が２日に開幕した。常盤海心（２５＝徳島）は３Ｒ、５コースからまくり差してバックで２番手争い。道中の競り合いを制し、２着を確保した。「特訓からいい感じがした。１周２Ｍは回ってからメチャ伸びたし、回り終わった後の立ち上がりがいい。初戦としては上出来です」と早くも相棒４８号機に好感触をつかんだ。それだけに「このエンジンだったら、予選突破はしたいかな」と