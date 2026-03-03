アメリカ・イスラエルとイランの攻撃の応酬がとまりません。どんな“最悪のシナリオ”が考えられるのでしょうか。◇軍事対立で拡大する戦火。長期化する可能性を専門家は指摘しています。中東情勢に詳しい元外交官三菱総合研究所中川浩一主席研究員「トランプ大統領、約4週間の攻撃が続くというふうに（言っている）。ただ、トランプ大統領自身の発言は毎日変わってきます。体制転換ができなければ、いったん1か月で終わ