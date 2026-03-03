アメリカとイスラエルによる軍事攻撃をめぐり、イランのアラグチ外相は国連のグテーレス事務総長に書簡を送付し、国連に対し、直ちに行動を起こすよう呼びかけました。イランのアラグチ外相は日本時間2日、国連のグテーレス事務総長に宛て書簡を送付しました。書簡では、アメリカとイスラエルによる軍事攻撃を「戦争犯罪であり国際法に明白に違反する」と改めて指摘。小学校への攻撃で女子生徒165人が死亡したうえ、病院や住宅街が