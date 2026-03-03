きょうの為替市場は中東情勢の悪化で原油相場が急騰する中、リスク回避のドル高が強まっている。有事のドル高といった格好になっているが、一部からはドルの安全資産としての地位に疑念示す向きもいる。 ＥＣＢ理事のナーゲル独連銀総裁は、「安全な避難先としてのドルの地位に対する疑念が強まっている」との考えを示し、世界の投資家の信認低下が続く可能性があるため、当面はドルの弱さが続く見通しだと語った。