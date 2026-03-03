アメリカとイスラエルによるイランへの軍事攻撃をめぐり、イギリスのスターマー首相はアメリカの要請に応じてイギリス軍の基地の使用を防衛目的に限り認めたと表明しました。イギリスのスターマー首相は1日のビデオ声明で、イランによる報復攻撃を阻止する防衛目的に限り、アメリカからの要請に応じ、アメリカ軍に対しイギリス軍基地の使用を認めたと表明しました。イランによる攻撃から中東地域のイギリス国民を守る責務があり、