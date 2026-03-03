小学館の漫画アプリの編集部が、漫画原作者の性加害を把握しながら、別のペンネームで起用していた問題で、小学館は強制わいせつ罪で有罪判決を受けた別の漫画原作者についても違うペンネームで起用していたことを明らかにしました。この問題は、小学館の漫画アプリ「マンガワン」の編集部が児童ポルノ禁止法違反の罪で罰金刑を受けた漫画原作者を、別のペンネームで別の漫画に起用していたものです。この社内調査の中で、「マンガ