◇オープン戦カブス1―5ホワイトソックス（2026年3月1日メサ）カブスの今永はソロ被弾3本の2回2/3を3失点で黒星が付き「結果を出しにいった中で打たれて悔しい」と唇をかんだ。2回無失点だった前回2月24日のオープン戦初登板から一転、4安打を浴び「課題はストライクを投げ過ぎること」と自己分析した。収穫もあった。初回は最速151キロを計測し3回にも150キロ。力まずに下半身をうまく使えた証だとし「出力を落とさな