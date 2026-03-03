メッツの千賀がライブBP（実戦形式の打撃練習）に登板し、打者延べ10人と対戦してフォークを軸に5三振を奪った。計40球を投げて安打性は新加入ロベルトに許した中越え本塁打を含む2本だけ。「凄くバランスよく投げられている。順調」と納得の様子だった。故障に苦しんだ過去2年を踏まえ「全体的に体が健康」と強調。「いい感じに戦える準備ができていると思う」と次回予定するオープン戦登板を見据えた。（杉浦大介通信員）