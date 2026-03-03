「Live News α」では、「for THE NEXT」を共通テーマに、未来に向けたSDGs関連のニュースをお伝えします。2日は、山火事で焼失した森林をAI（人工知能）ドローンで再生する取り組みです。豊かな緑を一瞬にして焼き尽くす山火事。日本では、大規模な山火事の延焼面積がこの5年間で10倍以上に増えています。山火事の被害はトルコも例外ではなく、2025年の焼失面積は約8万haで、実に東京23区の1.3倍の面積に当たります。森林焼失によ