Image: Apple こんにちは、eSIM。iPhone 17シリーズでは、物理SIM（nano-SIM）が使えなくなり、eSIMオンリーとなりました。そして、iPhone 17eもとうとうeSIMのみになりました。iPhone 17eはデュアルeSIM対応。物理SIMが入るスロットは存在しません。これはこれで便利なのかもしれませんが、あの小さなSIMカードを挿すのも趣があってよかったんですよね。複数台のiPhoneをひとつのSIMカード