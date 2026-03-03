OKAMOTO’Sのハマ・オカモトと齋藤飛鳥の2人が送るテレビ朝日の音楽トーク番組『ハマスカ放送部』（毎週月曜深0：15※関東ローカル）が、2日深夜に放送。次回の23日深夜の放送で、4年半の歴史に幕を閉じることが発表された。【イベント写真多数】画伯っぷり発揮！衝撃の作品を披露した齋藤飛鳥この日のエンディングでは、最終回を撮り終えた直後の映像が。「そうなんですよ、終わるんです。急でしょう。ひとりずつしゃべって