（NY時間11:00）（日本時間01:00） フライワイヤー＜FLYW＞12.35（+0.04+0.32%） アナリストが、決済プラットフォームのフライワイヤー＜FLYW＞の投資判断を「買い」に引き上げ、目標株価を従来の１５ドルから１７ドルに引き上げた。先週末終値よりも３８％高い水準。 「最近の決算を踏まえ、同社が今後数年間、ＦＸＮベースのＲＬＡＳを年率１０％台後半以上で成長させられるとの確信を一