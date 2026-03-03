1994年にノーベル文学賞を受賞した作家・大江健三郎さんが、学生時代に執筆したとみられる未発表の小説2篇が見つかりました。現存する大江さんの作品の中では「最古」の小説も含まれているということです。発見された作品は▼『暗い部屋からの旅行』と▼『旅への試み』の2篇で、かつて、大江さんが通っていた東京・北区の下宿先から去年（2025年）11月に発見されました。大江健三郎文庫によりますと、2つの作品は1955年から57年に