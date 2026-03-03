安徽省の複数の景勝地は先ごろ、3月8日の「三八婦女節（国際女性デー）」を記念し、2日から8日までの7日間にわたり、世界中の女性を対象に入場無料を発表した。入場無料を発表したのは、黄山景勝地や花山謎窟景勝地、太平湖景勝地、斉云山景勝地（逍遥街を含む）。（提供/人民網日本語版・編集/WB）