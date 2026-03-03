ノーベル文学賞作家の大江健三郎さん（１９３５〜２０２３年）が東大在学中に書いたとみられる最初期の未発表小説２編が発見された。同大が２日に記者会見を開き、明らかにした。性と政治などのテーマがイメージ豊かに描かれ、「後の大江文学の萌芽（ほうが）がうかがえる貴重な資料」という。見つかったのは、若い大学生と人権を侵害されたと訴える大学教員らが登場する「暗い部屋からの旅行」（原稿用紙８２枚）と「旅への試