昨年限りで米MLSのシンシナティを退団した元日本代表FW久保裕也（32）が現役引退することが2日、分かった。近日中に発表される。関係者によれば「年齢的に若いかもしれないけど充実したキャリアだった」と話しており、今後は米国を拠点にセカンドキャリアを歩み出す予定という。京都の下部組織出身のストライカーで高校3年生だった11年4月にプロデビュー。左右両足からの正確なシュートを武器に1年目からJ2で30戦10得点をマー