長く複雑な文体、性と政治のテーマ、きらめくイメージと表現力――。今回発見されたノーベル文学賞作家、大江健三郎さんの未発表小説２編は、若き日から大作家の片鱗（へんりん）があったことを感じさせる。習作は破棄したと語っていた作家が、思い出の原稿を下宿を営む女性に託していた。＜消防夫の竹竿（たけざお）が青年の下肢にふれるたびに水死体は魚のように勢いよく水を潜りぬけ、それは見物達に厳しい陽気さをまきおこ