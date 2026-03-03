東京大学はノーベル文学賞受賞者で卒業生の大江健三郎氏の未発表の小説が発見されたと発表しました。東京大学が発表したのは、大江健三郎氏が執筆した未発表小説の「暗い部屋からの旅行」と「旅への試み」の2編です。去年11月、「自宅に大江氏の原稿がある」と大学側に情報提供があり、本人の原稿と確認したということです。提供者の祖母がかつて東大在学中の大江氏が住む下宿を東京・北区で営んでいて、原稿を譲り受けたとみられ