アメリカのヘグセス国防長官はイランに対する軍事作戦について記者会見し、「これはイラク戦争ではない」と述べて長期化への懸念を否定しました。アメリカのヘグセス国防長官と軍の制服組トップ、ケイン統合参謀本部議長は2日、イランへの軍事作戦について初めて記者会見を行いました。アメリカでは作戦が長期化することへの懸念が広がっていますが、ヘグセス長官は、イラク戦争やアフガン戦争のようにはならないと強調しました。