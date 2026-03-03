アメリカやイスラエルによるイランへの軍事攻撃が続くなか、中国の王毅外相がイランのアラグチ外相と電話会談し、「イランが主権や安全を守ることを支持する」と表明しました。中国国営の新華社通信によりますと、電話会談は2日、イランのアラグチ外相の求めに応じて行われました。会談でアラグチ外相は「アメリカの行為は国際法に違反し、イランにとってのレッドラインを越えた」と主張。「イランに他の選択肢はなく、全力で自衛