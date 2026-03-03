2026年3月3日は、乙女座の満月。おすすめの開運アクションを、人気占い師の水晶玉子さんに教えていただきました。2026年3月3日は書類や物事の整理、調整にとりかかろう乙女座で満月が起こり、細やかな調整がはかどります。気になっていた書類やデータのフォルダ分け、使っていないアプリの削除、レシートの整頓や家計簿の記入など、後回しにしていたことに手をつけるチャンスです。小さな片づけが、運気の流れを整えてくれるでしょ