（NY時間10:28）（日本時間00:28） パラマウント＜PSKY＞13.25（-0.26-1.92%） ワーナーブラザース＜WBD＞28.11（-0.06-0.21%） ネットフリックス＜NFLX＞96.97（+0.73+0.76%） パラマウント・スカイダンス＜PSKY＞が先週末引け後にワーナーブラザース・ディスカバリー（ＷＢＤ）＜WBD＞と共同声明を提出し、最終的な合併契約を締結したと発表した。ネットフリック