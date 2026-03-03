2025年に「外免切替」制度が厳格化されてから、試験の合格率が大幅に低下したことが分かりました。外国の運転免許を日本の免許に切り替える「外免切替」制度を巡っては、「問題が簡単すぎる」などの指摘が相次ぎ、2025年10月から制度が厳格化されました。警察庁によりますと、2024年1年間の合格率は交通ルールを確認する「知識確認」が92.5％、車を運転する「技能確認」は30.4％でした。一方、2025年10月から12月の3カ月間では、問