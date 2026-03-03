２月２７日、蒙自市の米線メーカーで働く従業員。（蒙自＝新華社記者／彭奕凱）【新華社蒙自3月2日】名物料理「過橋米線」で知られる中国雲南省紅河ハニ族イ族自治州蒙自市はここ数年、米線産業の集積に力を入れ、生産企業を統合することで大規模化を推進してきた。街角の軽食は現代的な産業へと発展を遂げ、地域経済に寄与し、観光との融合に成功している。２月２７日、蒙自市の米線メーカーで米線を整理、箱詰めする従業員。（