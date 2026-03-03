外国人に六堡茶を紹介する石濡菲さん（左）。（２０２５年１２月２５日撮影、梧州＝新華社配信）【新華社南寧3月2日】中国でまもなく開幕する全国人民代表大会（全人代）の年次会議に、広西チワン族自治区梧州市蒼梧県六堡鎮の黒石山茶廠の共産党支部書記、石濡菲（せき・じゅひ）さんが代表として出席する。地元特産の六堡茶のブランド化と産業振興を進め、地域の雇用創出と農家の所得向上をけん引してきた人物だ。六堡鎮の茶