新年度の予算案を巡り、与党が衆議院での委員会採決に先立つ「締めくくり質疑」を13日に行う日程案を野党側に示しました。年度内の成立を目指す高市首相の意向を踏まえたものです。中道改革連合・重徳国対委員長：過去に全く例のない異常な事態。日程案に集中審議の予定などがないことから、「充実審議」を求めてきた野党は激しく反発しています。