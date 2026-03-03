イラン情勢を巡り、高市首相は「事態の沈静化に向け、必要な外交努力を尽くす」と強調しました。共産党・田村委員長：当事国であるイスラエルが自ら先制攻撃だと認めている。アメリカとイスラエルに国連憲章、国際法違反の先制攻撃を止めるよう求めるべきではないか。高市首相：これが自衛のための措置なのかどうかも含めて、詳細な情報を持ち合わせているわけではない。我が国として、法的評価をすることは差し控えさせていただく