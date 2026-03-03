軽乗用車で、男性をはねてけがをさせそのまま逃げたとして75歳の女が逮捕されました。 【写真を見る】「大したことはないと思った」…名古屋・南区でひき逃げ75歳の女を逮捕 逮捕されたのは名古屋市南区の介護職員、林しづ江容疑者（７５）です。 警察によりますと林容疑者はきのう午前6時前、南区元塩町の交差点で軽乗用車を運転中、横断歩道を渡っていた81歳の男性をはねてけがをさせそのまま逃げた過失運転傷害などの疑い