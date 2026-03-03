Appleは、M4チップを搭載する新型「iPad Air」を発表した。3月4日23時15分に予約受付を開始し、3月11日に発売する。価格は9万8800円～。 Wi-Fiモデルとセルラーモデルを用意 画面サイズは11インチと13インチの2種類で、カラーバリエーションはブルー、パープル、スターライト、スペースグレイの4色展開。ストレージ構成は、128GB、256GB、512GB、1TBの4種類とな